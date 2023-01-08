بمشاركة 64 دولة.. انطلاق مؤتمر التعدين الدولي الثلاثاء القادم

ينطلق يوم (الثلاثاء) القادم الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في إطار مؤتمر التعدين الدولي؛ وذلك بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً، و10 منظمات دولية، تحت رئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، إن الاجتماع سيناقش تنمية المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية، وتطويرها لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، ومناقشة تنمية التعاون الدولي.
وأضاف أن هناك توقعاً بارتفاع الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص؛ وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، ونمو الاقتصاد العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبرى في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين من بينهم وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة غرانت تشابس، ووزير الموارد المعدنية والطاقة في جمهورية جنوب إفريقيا جويدي ما نتاشي، ووزير البيئة في جمهورية سيرلانكا نصير أحمد، ووزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس طارق الملا، وغيرهم.