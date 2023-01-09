بمشاركة 60 دولة.. عقد اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعدين غدًا بالرياض

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي غدا (الثلاثاء)، والذي يجري تنظيمه في مدينة الرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير 2023 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الوزاري والذي يرأسه وزير الصناعة والثروة المعدنية، ، بندر بن إبراهيم الخريف، يشهد مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من 60 دولة، وحضور ممثلي 10 منظمات إقليمية ودولية.
وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش مجموعة من الموضوعات، من بينها تنمية المنطقة وزيادة مساهمتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزا متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة مساهمتها في إمداد معادن المستقبل. وفق “أخبار 24”.