أوشك ابتكار لباحث سعودي لتشخيص أمراض التوحد لدى الأطفال عن طريق تتبع حركة العين، على نيل اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأوضح مدير مركز العلوم العصبية للأطفال في مستشفى كليفلاند كلينك بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور محمد الدوسري، أن نهاية العام الجاري هي الموعد المتوقع لإنهاء متطلبات الهيئة الأمريكية لاعتماد الطريقة المبتكرة لتشخيص أمراض التوحد، دون الحاجة للاعتماد على ملاحظات الأسرة أو الأخصائيين.
وأضاف أن المركز عمل على اختبار دقة الجهاز بالتعاون مع عدة جامعات ومراكز توحد أمريكية وأخرى في منطقة الخليج، أبرزها مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجهاز مسجل كبراءة اختراع في أمريكا لمركز الابتكار في كليفلاند كلينك، مبينًا أن الطريقة المبتكرة تهدف إلى تشخيص التوحد في عمر مبكر، وضمان دقة التشخيص وتقليل التكاليف والاستفادة القصوى من الكفاءات.