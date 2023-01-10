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تعليم الخرج > قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام يعلن عن تكفله بتوفير متطلبات ذوي الإعاقة البصرية
10/01/2023   5:53 م

بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل

قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام يعلن عن تكفله بتوفير متطلبات ذوي الإعاقة البصرية

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يعلن قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن تكفله بتوفير متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المتعلقة بطريقة برايل بالأماكن العامة والمرافق التجارية لجميع الجهات الراغبة في محافظة الخرج.

قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام يعلن عن تكفله بتوفير متطلبات ذوي الإعاقة البصرية

تعليم الخرج, جديد الخرج
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