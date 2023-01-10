قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام يعلن عن تكفله بتوفير متطلبات ذوي الإعاقة البصرية

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يعلن قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن تكفله بتوفير متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المتعلقة بطريقة برايل بالأماكن العامة والمرافق التجارية لجميع الجهات الراغبة في محافظة الخرج.
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