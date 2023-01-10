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جديد المحليات > تعاون بين “نسك” و”الأوقاف” لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية
10/01/2023   5:38 م

تعاون بين “نسك” و”الأوقاف” لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية

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وقعت مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة التابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية تعاون مشترك تتضمن تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحاج الذكية.

وتتضمن البطاقة الذكية جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، حيث تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، بجدة اليوم (الثلاثاء)، على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته، وفق خطة زمنية، ومؤشرات الأداء. وفق “أخبار 24”.

وتأتي الاتفاقية بهدف الإسهام في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، وتيسير وصولهم إلى مكة والمدينة، وإيجاد الحلول والخيارات الإلكترونية التي تُسهم في تسهيل إجراءاتهم.

تعاون بين “نسك” و”الأوقاف” لتنفيذ مشروع بطاقات الحج الذكية

جديد المحليات
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