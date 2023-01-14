بجوائز تصل لـ300 مليون ريال.. اختتام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (صور)

اُختُتمت منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي استمرت 45 يوماً وتضمنت منافسات مزاين الإبل جمل وفردي والأشواط الملكية ومسابقتي الطبع والهجيج، وأشواط الرموز في سباقات الهجن.
وجرى استحداث جائزة “سيف المؤسس” التي تعتمد على النقاط الأكثر حصدًا؛ حيث خُصص لها مبلغ قدره مليوني ريال، وفاز بها المشارك عايض القحطاني بعد حصوله على 77 نقطة.
ووصلت قيمة الجوائز التي خصصتها الجهة المنظمة للمهرجان إلى 300 مليون ريال، تشمل كذلك جوائز سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن.
وجرى تسجيل صفقات مليونية من المشاركين لتعزيز حظوظهم بالفوز، كما كسر مزاد شداد ندر الصفر 80 مليون ريال، فيما شهدت مزادات سوق الإبل تصدير أكثر من 8 آلاف متن بيع قاربت قيمتها نحو 100 مليون ريال.
وشهد المهرجان مشاركة الهجانة السلطانية العمانية، حيث قدمت عروضاً تراثية منها فن الهمبل على ظهور الهجن وفن العازي، إلى جانب زيارة وفود من جمعيات ومؤسسات خيرية.
وفق “أخبار 24”.