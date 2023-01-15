أطلقت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، “تحدي أبشر 2023” لاستقبال المبدعين والمبتكرين للمشاركة في تطوير خدمات الوزارة.
وأكدت الوزارة أن التسجيل في التحدي مجاني، ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة، ولجميع العقول المبدعة حول العالم؛ وذلك عبر تعبئة النموذج في موقع التحدي الرسمي “Absherthon.com”.
ويمر “تحدي أبشر” بثلاث مراحل؛ تشمل مرحلة الإطلاق واستقبال الأفكار، والفرز الإلكتروني، وتستمر حتى 15 فبراير، ثم مرحلة العمل مع المشاركين على تنفيذ الأفكار خلال الفترة من 16 فبراير حتى 11 مارس، وأخيراً مرحلة التحكيم النهائي للأفكار في 12 مارس. وفق “أخبار 24”.
ويهدف التحدي إلى تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي، فضلاً عن تحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية، وتحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته “العميل أولاً”.