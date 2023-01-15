أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إقامة النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير، بمركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.
ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن؛ من خلال تحفيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
وأوضح وكيل الوزارة المشرف العام على الملتقى المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن الملتقى يتضمن أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين، و50 ورشة عمل متخصصة، وعرض أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أكثر من 60 جهة تشارك في الملتقى والمعرض المصاحب ما بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة.
ويعد الملتقى فرصة لجميع المستثمرين من رواد أعمال ومنشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين؛ للاطلاع على الفرص المعروضة من قبل الأمانات، والبلديات، والجهات المشاركة، والخدمات المقدمة.