“لتبقى” تُطلق موقعاً إلكترونياً لتعريف الأطفال بالطاقة وكيفية ترشيدها

أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، موقعاً إلكترونياً تحت عنوان “أطفال لتبقى”؛ وذلك ضمن مشروعها لتعليم الأطفال بأهمية الطاقة، وتنمية حس المسؤولية، واستشعارها في استهلاك الطاقة.
ويهدف الموقع، إلى توعية الأطفال من عمر (4 – 12 عاماً) إلى التعريف بالطاقة والتشجيع على ترشيدها، ونشر الوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفيرها.
ويعرض الموقع المعلومات بطريقة جاذبة تناسب الأطفال وبوسائل حديثة تناسب أعمارهم، حيث تتضمن القصص القصيرة، وأفلام الفيديو، والرسوم المتحركة، والأنشطة التعليمية. وفق “أخبار 24”.