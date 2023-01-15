نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “لتبقى” تُطلق موقعاً إلكترونياً لتعريف الأطفال بالطاقة وكيفية ترشيدها
15/01/2023   11:08 م

“لتبقى” تُطلق موقعاً إلكترونياً لتعريف الأطفال بالطاقة وكيفية ترشيدها

+ = -
625

أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، موقعاً إلكترونياً تحت عنوان “أطفال لتبقى”؛ وذلك ضمن مشروعها لتعليم الأطفال بأهمية الطاقة، وتنمية حس المسؤولية، واستشعارها في استهلاك الطاقة.

ويهدف الموقع، إلى توعية الأطفال من عمر (4 – 12 عاماً) إلى التعريف بالطاقة والتشجيع على ترشيدها، ونشر الوعي بالآثار المترتبة على أنماط استهلاك الطاقة المختلفة، وأساليب وسلوكيات توفيرها.

ويعرض الموقع المعلومات بطريقة جاذبة تناسب الأطفال وبوسائل حديثة تناسب أعمارهم، حيث تتضمن القصص القصيرة، وأفلام الفيديو، والرسوم المتحركة، والأنشطة التعليمية. وفق “أخبار 24”.

“لتبقى” تُطلق موقعاً إلكترونياً لتعريف الأطفال بالطاقة وكيفية ترشيدها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885245955.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.