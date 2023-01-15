الجمارك: المملكة استوردت 21 مليون كجم من القهوة في 2022

كشفت إحصائيات رسمية حديثة عن نمو واردات وصادرات المملكة من القهوة خلال عام 2022؛ إذ بلغت الواردات 21 مليون كجم، والصادرات أكثر من 1.9 مليون كجم في العام ذاته.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ”أخبار 24″ أن واردات المملكة من منتجات البن عام 2021 بلغت 18.8 مليون كيلو جرام، وارتفعت خلال عام 2022 إلى 21.2 مليون كيلو جرام أي بزيادة 12.7 %.
وأضافت أن الصادرات بلغت خلال عام 2021، 1.5 مليون كجم من القهوة، فيما ارتفعت خلال عام 2022 إلى 1.9 مليون كجم، بنسبة زيادة بلغت 29% عن العام السابق.
وتصنف السعودية ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن مع ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة، فيما قدرت إحدى الدراسات معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة بقيمة تبلغ أكثر من مليار ريال.
وأشارت الجمارك إلى أن المملكة استوردت خلال العامين الماضيين منتجات القهوة من 5 دول هي: إثيوبيا، وكولومبيا، واليمن، إلى جانب الهند، والبرازيل؛ وفق بيانات الهيئة.
إلى ذلك، تبذل المملكة جهداً لافتاً في تطوير محاصيل القهوة ذات الميزة النسبية، واستغلال المياه المتجددة، “مياه الأمطار”؛ لدعم المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل منتجات القهوة، وتسعى لاستثمار المحافظات الكائنة جنوب غرب المملكة لتكون مصدراً مهماً لإنتاج البن.