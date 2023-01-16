استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضوابط تناول المكملات الغذائية؛ بما يضمن الاستخدام الصحي والأمثل لها.
وأوضحت أنه يجب معرفة عدد الجرعات التي يتم تناولها للوصول للحد المطلوب دون زيادة من الحصة اليومية، وشرب كمية وافرة من الماء عند تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين.
ونصحت بألا يتم تناول أي نوع من المكملات الغذائية بناءً على تجربة أشخاص آخرين، دون أخذ نصيحة الطبيب، أو اختصاصي التغذية، مشددة على ضرورة التوقف فوراً عن تناول المكمل الغذائي عند وجود أي أعراض جانبية مصاحبة، ثم مراجعة الطبيب المختص وإبلاغ “الهيئة” عبر تطبيق “طمني”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى اختلاف تأثير المكملات من شخص لآخر؛ بناءً على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل، والتي قد تؤثر في الحصول على الفائدة المرجوة منها.