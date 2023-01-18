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جديد المحليات > الأطعمة والمشروبات تتصدر.. سكان المملكة أنفقوا 10.6 مليار ريال في أسبوع
18/01/2023   8:57 ص

الأطعمة والمشروبات تتصدر.. سكان المملكة أنفقوا 10.6 مليار ريال في أسبوع

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استعرض البنك المركزي، أمس (الثلاثاء)، الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة خلال أسبوع (8 – 14 يناير) عبر نقاط البيع.

وشهد الأسبوع إنفاق 10.6 مليار ريال عبر 155.8 مليون عملية، حيث أنفق المستهلكون 1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى، و1.6 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.1 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و759.2 مليون ريال على الملابس والأحذية.

وأنفق المستهلكون 703.2 مليون ريال على الصحة، و744.7 مليون ريال على محطات الوقود، و582.9 مليون ريال على النقل، و275.7 مليون ريال على الأثاث، و329.8 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و252.3 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و210 ملايين ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و159.4 مليون ريال على التعليم، و89.2 مليون ريال على الاتصالات، و86.8 مليون ريال على المنافع العامة. وفق “أخبار 24”.

الأطعمة والمشروبات تتصدر.. سكان المملكة أنفقوا 10.6 مليار ريال في أسبوع

جديد المحليات
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