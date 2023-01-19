أوضحت وزارة التجارة اليوم (الخميس)، خطوات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة والمساهمة، والمساهمة المبسطة وذلك عبر منصة الأعمال.
وبيّنت أن الخطوات تبدأ بالدخول على منصة الأعمال، واختيار خدمة تأسيس شركة، ثم تعبئة النموذج وتقديم الطلب، وموافقة الأطراف، ومن ثَم سداد المقابل المالي، وأخيراً نشر عقد الشركة/ النظام الأساسي وإصدار السجل التجاري.
يُشار إلى أن نظام الشركات الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء في أواخر يونيو الماضي، دخل حيز التطبيق بدءاً من اليوم، ليسهم في نمو هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق السعودية. وفق “أخبار 24”.