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جديد المحليات > لتيسير الإجراءات على ذوي المتوفى.. أمانة المدينة تطلق منصة “إكرام”
22/01/2023   4:56 م

لتيسير الإجراءات على ذوي المتوفى.. أمانة المدينة تطلق منصة “إكرام”

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إطلاق خدمات منصة إكرام الموتى “إكرام” التي تهدف إلى إلغاء المعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات على ذوي المتوفّين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة.

وأوضحت الأمانة أن الخدمة ستمكّن طالبي الخدمات من المواطنين والمقيمين من تنفيذ طلباتهم إلكترونياً على مدار الساعة، إضافة إلى تسهيل إصدار شهادة الدفن إلكترونياً، والاستعلام عن قبر متوفى، وعن المقابر أو ومقدمي خدمات نقل وتجهيز الموتى من الجهات الخيرية في المنطقة.

وأبانت أن الخدمة تعد ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تهدف إلى أتمتة خدمات القطاع البلدي رقميًّا، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للعملاء.

أمانة المدينة تطلق منصة "إكرام"

وفق “أخبار 24”.

لتيسير الإجراءات على ذوي المتوفى.. أمانة المدينة تطلق منصة “إكرام”

جديد المحليات
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