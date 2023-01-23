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جديد المحليات > بقسط شهري 1750 ريالاً .. إطلاق مبادرة “محددة” للاستقدام من إندونيسيا
23/01/2023   1:45 م

بقسط شهري 1750 ريالاً .. إطلاق مبادرة “محددة” للاستقدام من إندونيسيا

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أطلقت شركات الموارد البشرية والاستقدام، مبادرة الاستقدام من إندونيسيا “محددة” وهي للعمالة المنزلية الإندونيسية في السوق السعودي.

وذكرت شركات الموارد أن قيمة تكاليف الاستقدام 19,9 ألف ريال شاملة تكاليف ورسوم الاستقدام غير شاملة القيمة المضافة وبقسط شهري يبلغ 1750 ريالاً غير شامل القيمة المضافة وبعقد لمدة 24 شهرًا قابلة للتجديد برغبة صاحب العمل والعامل.

وأبانت أن هذه المبادرة من الشركات تأتي بهدف تقديم خدمة جديدة في السوق السعودي، بما يتناسب مع حاجة العملاء وتحقيقاً لرغباتهم، علماً بأن هذه الخدمة تبقي العاملة باسم الشركة طيلة فترة التعاقد. وفق “أخبار 24”.

بقسط شهري 1750 ريالاً .. إطلاق مبادرة “محددة” للاستقدام من إندونيسيا

جديد المحليات
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