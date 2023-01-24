9.7 مليار ريال إنفاق سكان المملكة عبر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي، اليوم (الثلاثاء)، الإنفاق الاستهلاكي بالمملكة خلال الأسبوع الماضي (15 – 21 يناير 2023) عبر نقاط البيع.
وشهد الأسبوع إنفاق 9.7 مليار ريال عبر 144.7 مليون عملية، حيث أنفق المستهلكون 1.4 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.4 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى، و1.5 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، ومليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و590.5 مليون ريال على الملابس والأحذية.
وأنفق المستهلكون 652.2 مليون ريال على الصحة، و673.3 مليون ريال على محطات الوقود، و551.6 مليون ريال على النقل، و252.6 مليون ريال على الأثاث، و336.1 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و244.4 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و194.9 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و123.1 مليون ريال على التعليم، و90.5 مليون ريال على الاتصالات، و79.2 مليون ريال على المنافع العامة. وفق “أخبار 24”.