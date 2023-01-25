“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية 3.6% في نوفمبر 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الصادرات السلعية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.6 % وبقيمة 112.8 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021 الذي بلغت قيمت الصادرات فيه 108.8 مليار ريال.
وأرجعت سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 9.5 مليار ريال، بنسبة 11.8 % ، حيث بلغت قيمتها 90 مليار ريال مقابل 80.5 مليار ريال في نوفمبر 2021 .
وشهد شهر فبراير 2022 مقارنة بالشهر ذاته من 2021 ارتفاع الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.0 % إلى 79.8 %، وانخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 19.7 % من 28.3 مليار ريال إلى 22.7 مليار ريال.
كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 18.0 % فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 26.6 % في نفس الفترة، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 26.5 % بمقدار 13.1 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 62.7 مليار ريال مقابل 49.6 مليار ريال في شهر نوفمبر 2021.
وأبانت أن نسبة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير إلى الواردات شهدت في الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 36.3 % مقابل 57.1 % في شهر نوفمبر 2021، وذلك نتيجةً للانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 19.7 %، وارتفاع الواردات بنسبة 26.5 %. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الماضي شهد انخفاضا في قيمة الصادرات السلعية بمقدار 8.6 مليار ريال وبنسبة 7.1 %، وانخفاض قيمة الصادرات غير البترولية -شاملة إعادة التصدير – بمقدار 2.8 مليار ريال، وبنسبة 11.1 %، وانخفاض قيمة الواردات بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 5.1 %.
وأكدت أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 38.8 % من إجمالي الصادرات غير البترولية وقد انخفضت عن شهر نوفمبر 2021 م بنسبة 0.7 % بمقدار 0.1 مليار ريال.