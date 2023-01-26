خبراء بقمة الرياض للتقنية الحيوية: “رؤية 2030” حولت المملكة لقوة صناعية رائدة

فيما تواصل “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2023″، التي تنظمها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية، فعالياتها لليوم الثاني، أكد متحدثون في الجلسات الحوارية، أن رؤية 2030، أسهمت في تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
وأجمع خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممثلو المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم، أن المملكة تشهد تطوراً مبيناً على رؤيتها الطموحة، في مجال البحث والتطوير في مجال اللقاحات وتصنيعها، واستراتيجيات جعل الابتكار حقيقة واقعة مع التركيز على متطلبات التصنيع المستقبلية.
وتطرقوا إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي في دراسات الأدلة الواقعية، وعلم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي، والعلاج الجيني للأمراض النادرة الحالية والمستقبلية، وعلم الجينوم في عصر السورة كيف يبدو المستقبل، الاستراتيجية الوطنية للطب الدقيق في سنغافورة، والطب الدقيق كأساس للابتكار في الطب العام. وفق “أخبار 24”.
وشملت الجلسات الحديث عن الأجهزة الطبية وتطوير وتصنيع MedTech، وابتكار يعيد تصور الرعاية الصحية، وجاهزية علم الأمراض الرقمي، والابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الحيوية الطبية، والابتكار في الأسواق ذات النمو المرتفع إلى جانب المعايير العالمية، ودور البنك الحيوي للسكان في المجال الطبي، والتطورات العالمية في التطور السريري، وإعداد التجارب السريرية لـ KAIMRC / MNGHA، من خلال أدلة من العالم الحقيقي، وبيانات العالم الحقيقي والذكاء الاصطناعي، والتحضير للوضع المستقبلي مع RWE والأدلة المتكاملة.
وتسعى القمة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية، وتكمل مسيرة المبادرات الوطنية؛ لتعزيز المنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة، وتبادل المعارف بين قادة التقنية الحيوية حول العالم، وترسيخ مكانة المملكة كفاعل رائد في مجال التقنية الحيوية الطبية، وإيجاد فرص لعرض نماذج المبتكرين، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين التقنية الحيوية الطبية في مواجهة التحديات الصحية العالمية ومناقشة التشريعات التنظيمية.