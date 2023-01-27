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رياضة > ريال مدريد يفوز على أتليتكو بثلاثية.. ويحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس إسبانيا
27/01/2023   12:37 م

ريال مدريد يفوز على أتليتكو بثلاثية.. ويحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس إسبانيا

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حجز نادي ريال مدريد مقعدًا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الثلاثي رودريجو جوس وكريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور لريال مدريد، فيما أحرز ألفارو موراتا لأتليتكو مدريد.

وتقدم موراتا بالهدف الأول لأتليتكو مدريد قبل أن ينجح رودريجو في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

ونجح كريم بنزيما وفينسيوس جونيور في تسجيل الهدفين الثاني والثالث ليحسم ريال مدريد بطاقة التأهل لنصف النهائي.وفق “أخبار 24”.

ريال مدريد يفوز على أتليتكو بثلاثية.. ويحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس إسبانيا

رياضة
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