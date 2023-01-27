غارسيا: التغييرات جعلتنا أفضل.. وفرصة رونالدو غيرت مجريات المباراة

شدد مدرب نادي النصر، الفرنسي رودي غارسيا، على أن الاتحاد استغل أخطاء فريقه ونجح في تحقيق الفوز.
وقال غارسيا في مؤتمر صحفي: “مع التغييرات الثلاثة في الشوط الثاني جعلتنا أفضل بكثير، وهذا ما جعلنا نلعب بتكتيك مختلف”.
وأضاف: “كونان عائد من الإصابة ولذا لم أشركه أساسياً، وبوشل لاعب منضم حديثاً لذا لم أشركه من البداية، صحيح لدينا حسرة من خسارة السوبر لكن ما زلنا الأوائل في الدوري”.
وواصل: “من الأمور التي غيرت مجريات المباراة فرصة كريستيانو رونالدو الضائعة في الشوط الأول”.
وشدد: “ليس لدينا فرق بين لاعب سعودي أو أجنبي، وارتكبنا بعض الأخطاء والاتحاد استغلها، وكان أكثر واقعية وأكثر جدية”.وفق “أخبار 24”.
وحقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره النصر، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وبهذه النتيجة، تأهل فريق الاتحاد لنهائي كأس السوبر السعودي لمواجهة الفيحاء، الذي نجح في تخطي عقبة الهلال.