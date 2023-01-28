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28/01/2023   9:45 م

فلكية جدة ترصد قمر رجب في تربيعه الأول

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يرصد قمر التربيع الأول لشهر رجب اليوم السبت، وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه بالتلسكوب في حال كانت السماء خالية من الغيوم بسماء الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يشرق بعد الظهر وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس.

وأضاف أنه سيتبع ذلك وصوله لحظة التربيع الأول عند الساعة 06:18 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 03:18 وبذلك يكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر وسيظل مُشاهَدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

فلكية جدة ترصد قمر رجب في تربيعه الأول

جديد المحليات
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