أئمة ومؤذنون يؤجرون مرافق المساجد غرفاً سكنية ومحال تجارية بجدة

ضبطت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة حماية المساجد وخدمتها مجموعة من المؤذنين والأئمة حولوا مرافق المساجد إلى شقق سكنية ومحال تجارية مقابل مبالغ مالية تجاوزت نصف مليون ريال في محافظة جدة.
وأظهر تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، إمام أحد المساجد حول قبواً إلى غرف وشقق سكنية، ومسجد آخر حُولت دورات المياه فيه إلى غرف سكنية، وثالث تحولت مئذنته إلى مدرسة لأحد الجاليات وسكن مؤجر مقابل 800 ريال شهرياً.
كما قام إمام مسجد آخر بتحويل فناء المسجد إلى محال تجارية ومغسلة ملابس، وقام بتأجيرها؛ ما تسبب في تضخم فواتير المياه والكهرباء الخاصة بالمسجد، حيث بلغت إحداها 600 ألف ريال في أحد المساجد. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق في مكة المكرمة عبدالرحمن الحارثي، إن عدد الشقق الموجودة في أحد المواقع وصل إلى 9 شقق، بالإضافة إلى 7 غرف أخرى عبارة عن دورات مياه وأماكن مخصصة للوضوء حولت إلى غرف وتم تأجيرها للعمالة.
فيديو | يختلسون من بيوت الله.. ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد بأكثر من نصف مليون ريال
التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي #نشرة_النهار pic.twitter.com/vfPpoZhBdh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 28, 2023