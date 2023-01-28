استعرضت ورشة عمل مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة تداول السعودية وعدد من الشركات الزراعية أهمية تحفيز الشركات الزراعية الوطنية للإدراج في سوق “تداول”؛ لرفع كفاءتها المالية، وزيادة استثمارات القطاع.
وناقشت ورشة العمل، التي عُقدت بمقر الوزارة في الرياض؛ مبادرة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، بجانب مناقشة دور الوزارة في تطوير الشركات المتوسطة والكبيرة وتحفيزها للاكتتابات العامة والإدراج في سوق الأسهم.
وتناولت الورشة سبل استقطاب الشركات الخاصة من قطاعات اقتصادية متنامية ومتنوعة، لا سيما قطاعات البيئة والمياه والزراعة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما استعرضت مميزات إدراج الشركات في سوق الأسهم، ومنها الموثوقية والاستمرارية. وفق “أخبار 24”.