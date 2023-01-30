“الاتصالات” توقِّع مذكرة تعاون مع منظِّم المياه لتمديد الألياف الضوئية

وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أمس (الأحد)، مذكرة تفاهم مع منظِّم المياه؛ وذلك بهدف مضاعفة الاستفادة من البنية التحتية لشركة المياه الوطنية في تمديد الألياف الضوئية؛ لتمكين وتسريع انتشارها في المملكة.
وتسعى مذكرة التفاهم لتبادل الدعم والمعلومات بين الطرفين حسب اختصاص كل منهما، والتعاون لتوصيل الألياف الضوئية إلى المنازل، من خلال استدامة البنية التحتية وتقليل التكاليف لإيصال الشبكات، وتقليل الآثار الناتجة عن الحفر والتمديد عبر البنية التحتية.
وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، توقيع المذكرة التي ستقود جهود كلا الطرفين للإسهام في تعظيم الفائدة من البنية التحتية لقطاع المياه؛ لرفع نسبة تغطية الألياف البصرية بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.