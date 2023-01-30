“بوليفارد وورلد” تحطم 6 أرقام قياسية بموسوعة جينيس

حطمت منطقة “بوليفارد وورلد” بموسم الرياض، 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس العالمية، من خلال ما تحتويه من تجارب وألعاب ترفيهية.
وعرضت الهيئة العامة للترفيه عددًا من أبرز التجارب في 10 مناطق مختلفة الثقافات والحضارات، وشملت أرقامًا قياسية، على غرار أكبر كرة ضوئيةLED في العالم، ولعبة الأرجوحة الطائرة، ولعبة سكاي لووب.
كما تضمنت الأرقام القياسية للمنطقة مجموع شاشات تكوّن أكبر عرض LED خارجية في العالم، بالإضافة إلى أكبر مجسم معدني على شكل شخصية خيالية بارتفاع 33.7 متر، وأكبر بحيرة من صنع الإنسان. وفق “أخبار 24”.
#بوليفارد_وورلد يحطم 6 أرقام قياسية في موسوعة جينيس 🌍
مع أكثر من 120 تجربة في 10 مناطق مختلفة الثقافات والحضارات 🤩❤️
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— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 29, 2023