بالفيديو.. رئيس الاتحاد يكشف معلومة جديدة تخص عقد حمدالله

كشف رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي عن معلومة جديدة تخص عقد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله مع الفريق.
وقال رئيس نادي الاتحاد في تصريحات لـ”SSC”: “حمدالله ابن من أبناء الاتحاد وله كل الاحترام والتقدير”، مضيفًا: “سأقول شيء لأول مرة.. حمدالله أحضر لي عقد فاضي وقالى وقع وحط الرقم اللى تبيه”.
وتابع حديثه قائلاً: “دائمًا ما أقولي إن اللاعب الذى يشتري الاتحاد.. فإن الاتحاد يشتريه ويقدره أيضًا”.
توّج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما مساء الأحد. وفق “أخبار 24”.
سجل هدفي الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة.
#برا_18 | 🎙أنمار الحائلي رئيس نادي #الاتحاد يكشف معلومة جديدة تخص عقد حمدالله
“حط الرقم اللي تبيه”
#SSC pic.twitter.com/7MEWIDEqoS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023