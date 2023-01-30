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رياضة > جماهير الاتحاد تدعم منصور البلوي من مدرجات السوبر بعد تعرضه لوعكة صحية
30/01/2023   7:10 ص

جماهير الاتحاد تدعم منصور البلوي من مدرجات السوبر بعد تعرضه لوعكة صحية

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حرصت جماهير الاتحاد على دعم رئيس النادي السابق منصور البلوي من مدرجات مباراة نهائي السوبر بعدما تعرض لوعكة صحية مؤخرًا.

وكان رئيس نادي الاتحاد، أنمار بن عبدالله الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي، زارا بالأمس رئيس النادي السابق منصور البلوي في المستشفى للاطمئنان على صحته من الوعكة التي عانى منها مؤخرًا.

ورفعت جماهير الاتحاد في المدرجات لافتات مكتوباً عليها: “سلامتك من كل حاجة تضرك.. ليت التعب يا أبو ثامر مايدليك طهور إن شاء الله”.. كما رفع آخرون لافتات مكتوباً عليها: “ألف لا بأس يا أبوثامر”.

وتوّج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما.

دعم منصور البلوي من المدرجات

وفق “أخبار 24”.

جماهير الاتحاد تدعم منصور البلوي من مدرجات السوبر بعد تعرضه لوعكة صحية

رياضة
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