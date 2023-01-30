محافظ الأحساء يوجه بتسريع خطوات تطوير متنزهي بحيرة الأصفر والعيون

وجه محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، بتسريع خطوات تطوير متنزه بحيرة الأصفر ومتنزه بحيرة العيون، وبرفع معدل إنتاج الشتلات لزيادة نسبة الغطاء النباتي في المحافظة.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر والوفد المرافق له.
وأكد محافظ الأحساء أهمية الاهتمام بالمقدرات الطبيعية لما لها من أثر بالغ على جودة حياة الإنسان، كما اطلع على برامج ونشاطات المركز واستراتيجية العمل البيئي التي يقوم عليها المركز وبرامج مكافحة التصحر.
ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة. وفق “أخبار 24”.