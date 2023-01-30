ارتفاع أرباح “مصرف الراجحي” بنسبة 16% خلال العام الماضي

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي، إلى 17151 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة 16%، مقارنة بأرباح 14746.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأوضح المصرف أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق هو ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.12% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى.
وأشار إلى أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 1.95% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، إضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 2,345 مليون ريال إلى 2,001 مليون ريال بنسبة 14.66%.
وأبان أن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف يتكون من 4,000 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات لكل سهم كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 2,500 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات لكل سهم).
كما بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 4.24 ريال/سهم وذلك بقسمة صافي الدخل المعدل لتكلفة صكوك الشريحة الأولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة بعد إعطاء تأثير رجعي لإصدار أسهم المنح 1,500 مليون سهم، المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2022 هو 4,000 مليون سهم، بناء على ذلك فإن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم الأساسي. وفق “أخبار 24”.