نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 4 خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على “أبشر”
30/01/2023   9:13 م

4 خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على “أبشر”

+ = -
586

دشّن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، 4 خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وذلك برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وشملت الخدمات الجديدة إمكانية طلب توصيل بطاقة الهوية الوطنية للإصدار الأول عبر البريد إلى العنوان الوطني للمستفيد، وخدمة تفعيل بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وخدمة المساعد الذكي لرفع الصورة الشخصية في خدمات الهوية الوطنية، وخدمة بياناتي المطورة.

وأوضح أن الخدمات المدشنة تمكن المستفيدين من التقديم على الخدمة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وتطبيقها للهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد والارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية المقدمة لهم.

تدشين 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية على منصة "أبشر"

تدشين 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية على منصة "أبشر"

تدشين 4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية على منصة "أبشر"

وفق “أخبار 24”.

4 خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية على “أبشر”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248198.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.