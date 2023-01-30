أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالإله بن سعود

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عصر اليوم (الاثنين)، صلاة الميت على الأمير عبدالإله بن سعود، الذي وافته المنية أمس.
وأقيمت الصلاة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، وأداها مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل، بالإضافة إلى إخوان الفقيد.
كما أدى عدد من الأمراء صلاة الميت، بينهم محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.
وفق “أخبار 24”.