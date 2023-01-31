“التضخم” وتداعياته في مؤتمر البنوك المركزية بالرياض

أكد وكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث الدولية الدكتور فهد الشثري، أن مبادرات البنك تهدف إلى دعم الأبحاث الاقتصادية والمالية، التي تساهم في دعم وتعزيز اقتصاد المملكة، تماشياً مع جهودها الداعمة للتنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وشدد الشثري، خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ضرورة استمرار التعاون بين صناع السياسات الاقتصادية، والباحثين من مختلف الجهات الإقليمية والدولية، وذلك لإيجاد حلول لأهم القضايا الاقتصادية.
وعدّ الشثري أن أهمية المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في المملكة، تنبع من تعزيز البحث العلمي، ومساهمة الجهات المشاركة والاقتصادية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مناقشة أهم القضايا الاقتصادية، التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية في المنطقة.
وتكمن أهمية محاور هذا المؤتمر لهذا العام من التطورات الاقتصادية العالمية، وأهمها ارتفاع معدلات التضخم وتداعياته على الاقتصاديات العالمية؛ خصوصاً على المنطقة، فيما يركز على مدى يومين، على “ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ السير نحو تعافٍ مستقر ومستدام، ويثري محاور المؤتمر، خبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر، ضمن جهود البنك المركزي السعودي في دعم الأبحاث في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتعزيز التعاون والتواصل مع الباحثين والاقتصاديين على المستويين المحلي والعالمي، حيث يستعرض أهم الأبحاث الاقتصادية المعدة حديثًا، كما يناقش أهم السياسات الاقتصادية المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.