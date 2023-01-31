15 جهة حكومية تؤكد على وفرة السلع وسلاسل الإمداد

بحثت الأمانة العامة للجنة الأمن الغذائي، اليوم (الثلاثاء)، التقدم المحرز في تنفيذ برامج الأمن الغذائي، ومنجزات تحديث استراتيجية الأمن الغذائي، وذلك في اجتماع شهده مندوبو 15 جهة حكومية، للمرة السابعة على التوالي.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد الفارس، وفرة السلع الغذائية والتطورات المحلية والعالمية لسلاسل الإمداد والمعروض من السلع الغذائية.
وأكد الفارس على أهمية المواءمة بين الجهات المعنية ومواصلة التعاون لضمان استمرار وفرة وجودة السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين.
وتولي المملكة ملف الأمن الغذائي أهميةً قصوى، وتواصل جهودها لتعزيز هذه المنظومة، حيث أثبتت نجاحها في تجاوز ذلك، إبان جائحة كورونا، ومن ثم الأزمات المتتالية، التي تسببت في ضعف سلاسل الإمداد. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد حذر، خلال حضوره منتدى دافوس الماضي، من خطورة ما يتعلق بأزمة الغذاء، وأكد حينها أن الأزمة لا تنبع من نقص الغذاء فحسب، بل من أن العالم لا يأخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية، مشيراً إلى أن تفاقم الأزمة من شأنه أن يتسبب بكثير من القضايا، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل في العالم أوسع.