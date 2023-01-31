وكيل “الخارجية”: تأشيرة المرور متاحة لجميع الجنسيات

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف، أن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلى المملكة متاحة لجميع الجنسيات للاستفادة منها.
وأوضح، في حديثه لقناة “الإخبارية” أن التأشيرة الجديدة ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بزيادة أعداد الزوار، كونها تتيح لهم الحصول عليها سريعاً ,بالتزامن مع إصدار التذكرة.
وأشار إلى أن هناك تكاملية بين الجهات المعنية في هذا الملف من أجل تسهيل وصول الزوار إلى المملكة.
وكانت وزارة الخارجية أطلقت الخدمة للقادمين إلى المملكة عبر الناقلات الوطنية، وتتيح لهم الدخول لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة، وحضور الفعاليات السياحية، حيث أكدت الخطوط الجوية السعودية أن هذه الخدمة ستسهم في الاستحواذ على 30 % من حركة المرور. وفق “أخبار 24”.
فيديو | وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف: تأشيرة المرور للزيارة متاحة لجميع الجنسيات للاستفادة من الخدمة وهي متزامنة مع إصدار التذكرة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/aMCnqu6R70
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2023