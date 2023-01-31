9 ساعات حدًا أقصى لقيادة سائقي الحافلات يومياً و11 ساعة للراحة

حددت الهيئة العامة للنقل ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي، عند 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة، قابلة للتمديد إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا، وذلك كجزء من قرار يبدأ تطبيقه 30 أبريل المقبل.
وأوضحت “الهيئة” أنه تم تحديد ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى، و90 ساعة كحد أقصى للعمل خلال 14 يوما.
كما حددت ساعات الراحة بـ 45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة، كما حددت فترات الراحة الأسبوعية بـ 45 ساعة راحة متصلة، بحد أقصى 6 أيام عمل.
وشددت الهيئة على أهمية التزام السائقين بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وكذلك التزام المنشآت المرخصة بمزاولة أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بمتابعة سائقيها ومدى التزامهم بذلك.
وفق “أخبار 24”.