مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والإصابات الجديدة وانخفاض الوفيات

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الحالات الحرجة والإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 50 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 4 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 828012 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن الأمس، إذ سجلت 42 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815570 حالة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل انخفاض في الوفـيات بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9575 حالة وفـاة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الحالات الحرجة شهدت ارتفاعاً، بتسجيل دخول 4 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحردة إلى 29 حالة.