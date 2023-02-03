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جديد المحليات > بالخزامى والبسباس.. الحدود الشمالية تكتسي بغطاء نباتي وتجذب محبي التخييم (صور)
03/02/2023   7:37 م

بالخزامى والبسباس.. الحدود الشمالية تكتسي بغطاء نباتي وتجذب محبي التخييم (صور)

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بجمال طبيعي خلّاب أضفى كساء الغطاء النباتي بالحدود الشمالية بلونيه الأخضر والبنفسجي والألوان الأخرى جمالاً بصرياً طبيعيًا على كثير من المواقع التي لجأ إليها محبو التخييم.

وبدا وكأن الأرض أضيف لها مزيج من الجمال والروعة، دلالة على قدوم ربيع ممتع بنباتات متنوعة مثل الخزامى، والبسباس، والقرية، والجرّيد، والأنباز، والنفل، والبابونج، والخبيز، والهق والصفار والأزهار البرية المعتقة.

ومنحت هذه الأجواء المتنزهين خيارات للتخييم وسط رياض مكسوّة بالنباتات العطرية والأعشاب الخضراء ظهرت بصور نشرتها “واس”، أو التنزه في الشعاف والأرض الرملية المكسوة بالزهور والنباتات ما جعل المنطقة وجهة لمتتبعي الأجواء الربيعية من مختلف المناطق ومن دول مجلس التعاون.

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وفق “أخبار 24”.

بالخزامى والبسباس.. الحدود الشمالية تكتسي بغطاء نباتي وتجذب محبي التخييم (صور)

جديد المحليات
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