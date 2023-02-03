“النقل”: بدء أعمال صيانة طريق الرياض – الدمام يوم الأحد القادم

أعلن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، عن بدء أعمال الصيانة بطريق الرياض/ الدمام، على عدة مراحل من يوم الأحد القادم الموافق 5 /2 / 2023م.
وأوضح أن أعمال الإصلاح تبدأ من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، بطول 10 كلم بطريق الخدمة بالاتجاهين، كما سيتم إصلاح الطريق الرئيسي ابتداءً من تقاطع طريق عثمان بن عفان وحتى تقاطع الأمير محمد بن فهد بالاتجاهين بطول 3 كلم. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الجهود من الوزارة سعياً لتحسين الخدمة المقدمة لأهالي وسكان المنطقة الشرقية، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير الطرق التابعة لها.
استمرارًا لأعمال الصيانة التي يقوم بها فرع #وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية بالمنطقة الشرقية، يُعلن فرع الوزارة عن بدء أعمال إصلاح طريق الرياض – الدمام، من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك على عدة مراحل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023م. pic.twitter.com/sYzPDBaEuP
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) February 3, 2023