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جديد المحليات > وزير الطاقة: ما يسمى بـ”العقوبات والحظر” سينتج عنه قلة إمدادات الطاقة بجميع أشكالها
05/02/2023   5:11 م

وزير الطاقة: ما يسمى بـ”العقوبات والحظر” سينتج عنه قلة إمدادات الطاقة بجميع أشكالها

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أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن كل ما جرى ويجري الآن حول ما يسمى بالعقوبات والحظر وضعف الاستثمارات وغيرها، سينتج عنه أمر واحد فقط، وهو قلة إمدادات الطاقة بجميع أشكالها عندما تكون الحاجة إليها في أشدها.

وأضاف وزير الطاقة: “وهذا ما أخشاه وما لا أريد أن أكون مسؤولاً عنه، هذا ما كنت أحذر الناس منه وما زلت أحذر منه، كل هذا المسار المتوقع للمستقبل قد يضيع بسبب الجهل، وهذا رأيي الشخصي وهو ليس مسيساً”.

ومضى بالقول: “لقد وعدتكم بأن تكون الأمور أفضل مما يمكن الحصول عليه، وهذا رأيي الشخصي وهو ليس مسيساً، بصفتي مواطناً مسؤولاً في هذا العالم أريد أن يعي الناس أن ما يحدث اليوم قد يؤدي إلى -وأرجو أن أكون مخطئاً ولكني آمل- ألا يؤدي إلى قلة إمدادات الطاقة عندما تكون الحاجة إليها في أشدها”.

وقال الوزير رداً على سؤال من أحد المشاركين في المؤتمر العالمي الـ 44 لاقتصاديات الطاقة في الرياض: “إننا في المملكة رحماء أيضاً، ولسنا مجردين من العواطف ولا من الإنسانية، واسألوا أصدقاءنا في أوكرانيا وسيخبرونكم بأننا نعمل معهم الآن لتزويدهم بغاز البترول المسال النظيف”.

وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة: ما يسمى بـ”العقوبات والحظر” سينتج عنه قلة إمدادات الطاقة بجميع أشكالها

جديد المحليات
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