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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة وانخفاض الحالات الحرجة والتعافي
05/02/2023   5:13 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة وانخفاض الحالات الحرجة والتعافي

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، ارتفاع الإصابات الجديدة وانخفاض أعداد المتعافين والحالات الحرجة من فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، واستقرار معدل الوفيـات.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 40 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 15 حالة عن المسجل أمس، لينخفض إجمالي الحالات المسجلة إلى 828171 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 30 حالة، بانخفاض قدره حالة عن المسجل أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815703 حالات.

وأشارت إلى استقرار معدل الوفـيات، حيث سجلت حالة وفـاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9580 حالة وفـاة، فيما تم تسجيل خروج 4 حالات من العناية المركزة ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 30 حالة.

مستجدات كورونا

وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة وانخفاض الحالات الحرجة والتعافي

جديد المحليات
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