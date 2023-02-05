وزير “الشؤون البلدية” يعتمد المخطط الإعلاني لأمانة الأحساء

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، المخطط الإعلاني لأمانة الأحساء وإعداد استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الإعلانات الخارجية على مستوى وطني.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن المخطط الإعلاني يهدف إلى تمكين نماذج استثمارية متنوعة والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في الإعلانات داخل المدن.
ولفت إلى أن المخطط يساهم في تعزيز التحول الرقمي في الوسائل الإعلانية، وإيجاد قيمة مضافة للمدينة وإضفاء بُعد جمالي عليها من خلال وسائل إعلانية مميزة تواكب أحدث المتغيرات في هذا القطاع، إضافةً إلى الإسهام في تحسين المشهد الحضري وتنمية الموارد بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية.
وبين أن الأمانة قامت بتقسيم الحزم الاستثمارية للمحفظة الإعلانية إلى 5 عقود استثمارية تضمنت؛ الإعلانات على واجهات المباني، والإعلانات على مركبات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي الفضاء، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الإعلانات الخارجية بجميع وسائلها، وذلك لطرحها خلال الفترة القادمة ضمن الخطة الاستراتيجية للعام الجاري 2023م .وفق “أخبار 24”.