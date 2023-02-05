تنطلق غداً أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي في نسخته الثانية، بمشاركة، أكثر من 700 متحدث ومُتحدثة من 50 دولة، يُمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ويستضيف المؤتمر على مدى أربعة أيام أكثر من 900 شركة عالمية ومحلية، إضافة إلى حضور أكثر من 100 ألف من الخبراء والموهوبين والمبتكرين في مجالات التقنية والابتكار.
وسيشهد المؤتمر عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية، عبر 7 منصات مختلفة صممت لتشمل كافة الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية تجمع قادة الفكر والرأي.
وستستعرض شركة “AuveTech” أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، ولأفضل تفاعل جسدي مع الواقع الافتراضي، كما يستضيف المؤتمر شركة ” bHaptics” المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، بينما ستقدم شركة ” Mirror” بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية “PINKO” لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.
ولفهم الإنسان من منظور الروبوتات يُقدم مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو الروبوت “Geminoid” الذي يشبهه، كما ستعرض رائدة الفضاء الدكتورة “ميريت مور” تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، كما تشارك شركة ” Magic Keys”في المعرض؛ وذلك بتقديم تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.
ويأتي تنظيم المملكة للمؤتمر انطلاقاً من اهتمامها الكبير بالقطاعات التقنية والرقمية، ودفعها لجهود الابتكارات في تلك المجالات بما يُسهم في إيجاد حلول نوعية ومُبتكرة واكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة تمكيناً للاقتصاد الرقمي وجهود التنويع الاقتصادي.
ويعد القطاع التقني والرقمي في المملكة من القطاعات الواعدة التي تشهد دعماً غير مسبوق إيماناً بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مُختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.
وتكتسب هذه النسخة من المؤتمر أهمية بالغة لكونها تأتي بعد النجاح المُبهر الذي حققته النسخة الأولى بدعم من ولي العهد وتوجيه بأن يكون المؤتمر تجمعاً سنوياً يجمع أهم خبراء التقنية العالميين. وفق “أخبار 24”.