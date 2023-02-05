لتدريبهم ليكونوا منتجين.. أمير مكة يُدشّن مبادرة لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات

دشن أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الأحد)، مبادرة لتأهيل النزلاء في الإصلاحيات في عدد من البرامج، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان.
وتهدف المبادرة التي يحتضنها كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، ويجري تنفيذها في إصلاحيات منطقة مكة المكرمة، إلى تأهيل النزلاء وإخضاعهم لبرامج تدريب تمكنهم من استثمارهم ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين بعد قضاء محكومياتهم من خلال تدريبهم على إصلاح وصيانة المعدات الثقيلة.
كما تهدف إلى الاهتمام بالمحكوم عليهم من السجناء، وتقويم سلوكهم، وبناء شخصياتهم، ليتمكنوا من التعايش السليم مع المجتمع والعودة إلى أحضانه، سعيًا لترسيخ مفهوم القدوة الحسنة، وبناء مواطن صالح قادر على تخطي كل عقبات الماضي.
وتعمل المبادرة على تأهيل هؤلاء السجناء مهنيًا، إضافة إلى توفير مصادر الرزق المستدام لهم من خلال تهيئة فرص العمل والانخراط في المجتمع.
وفق “أخبار 24”.