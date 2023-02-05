“لتبقى”: القيادة المتزنة للسيارة توفر 33% من استهلاك الوقود

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، أن “القيادة المتزنة” يمكن أن تسهم في توفير 33% من استهلاك وقود السيارة أثناء القيادة بالطرق السريعة.
واعتمدت الحملة في ذلك على نتائج دراسة حديثة، أظهرت أن القيادة المتزنة توفر 5% من الوقود داخل المدن، كما أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.
وأشارت إلى أن الإفراط بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، يؤدي إلى استهلاك مرتفع من الوقود، لكون المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، كما أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى. وفق “أخبار 24”.