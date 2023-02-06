“بنك الاستثمار” يعلن الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار انتهاء طرح الإصدار الثاني من صكوك الشريحة الأولى “Tier 1” مقومة بالريال السعودي.
وكان البنك قد أعلن في نهاية يناير الماضي بدء طرح الإصدار الثاني من هذه الصكوك طرحاً خاصاً داخل المملكة، ومن المقرر أن تتم تسوية الصكوك اليوم (الإثنين).
وأوضح البنك أن قيمة الطرح بلغت 500 مليون ريال، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك “السند” مليون ريال، بينما سيكون عائده 6.25% ثابت سنوياً مدفوع على أساس نصف سنوي اعتباراً من تاريخ الإصدار حتى تاريخ 6 فبراير 2028.
ونوه البنك بأنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك، متعهدا لمساهميه بالكشف عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وفق “أخبار 24”.