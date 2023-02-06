شركات عالمية تعلن استثمارات تقنية في المملكة بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار

شهدت النسخة الثانية من مؤتمر ليب 23 التقني الدولي في الرياض إعلان عدد من الشركات العالمية استثمارات بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأعلنت شركة “مايكروسوفت” الاستثمار بـ2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، بينما أعلنت شركة “ميتا” افتتاح أول أكاديمية “ميتافيرس” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرها المملكة بجانب استثمارات عالمية ومحلية بـ 4.5 مليار دولار في مجالات متعددة، بينما تعتزم شركة “هواوي” الاستثمار بنحو 400 مليون دولار لإنشاء منطقة سحابية لخدماتها بالمملكة.
تطبيقات ومناطق سحابية
كما شهد المؤتمر، الذي انطلقت أعماله اليوم (الإثنين)، إعلان شركة “زووم” إنشاء منطقة سحابية لخدماتها بالشراكة مع “أرامكو” باستثمارات بقيمة 434 مليون دولار، فيما كشفت شركة “أوراكل” عن عزمها توسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأطلقت شركة WEO Technology و Camel lab خلال المؤتمر تطبيق هكتار “Hektar” الذي يعد منصة التواصل الاجتماعي متعددة المحتوى، فيما أطلقت شركة MENA Communication و stc تطبيق بيم “Beem” ، وهو تطبيق التراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخصائص الأعمال.
الرياض عاصمة التقنية
من جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، إن هذه الحزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وتمكينه لقطاع التقنية، الذي يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعمًا غير مسبوق، كما أكد أن الرياض أصبحت اليوم العاصمة التقنية الأولى في المنطقة، وقريباً ستكون العاصمة العالمية للتقنية، وذلك بفضل دعم وتوجيهات ولي العهد.
ولفت إلى أن مؤتمر “ليب 23” بات اليوم تجمعًا سنويًا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعًا أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم، مشيدا بمواصلة المملكة ريادتها كأكبر سوق تقني بالمنطقة بأكثر من 42 مليار دولار كمنصة مثالية للوصول للسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن المملكة تواصل الريادة في القوة التقنية البشرية بأكثر من 340 ألف قوة عاملة، فضلا عن مشاركة الإناث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي وصلت الآن إلى 32.5%، وهو معدل أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، والتي تعد أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة، مبديا تطلعاته إلى أن تعزز مخرجات مؤتمر “ليب 23” في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة.
مشاركات ومعرض تقني
ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميًا في مجالات التقنية والابتكار، كما يتضمن المؤتمر، الذي يقام على مدى أربعة أيام تحت شعار “نحو آفاق جديدة”، عرضاً لآخر ما توصلت إليه التقنية، مع منح زوار المعرض المصاحب له تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.
ويشهد المؤتمر عرض أول مركبة مستقلة تعمل بالهيدروجين في العالم، كما يستضيف شركة ” bHaptics” المختصة في صناعة ملحقات ألعاب الواقع الافتراضي في العالم، ورائدة الفضاء الدكتورة ميريت مور لعرض تجربتها في برمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وشركة ” Mirror” الذي ستقدم لزوار ليب 23 سبل صناعة وتخصيص حقائب بطابع رقمي.
كما يعرض مهندس الروبوتات الياباني والرائد في الذكاء الاصطناعي الدكتور هيروشي إيشيجورو، في المؤتمر الروبوت الذي يشبهه، فيما ستقدم شركة ” Magic Keys” تجربة واقع معزز لزوار المعرض عبر أبرز منتجاتها التقنية.
شركات عالمية تعلن استثمارات تقنية في المملكة بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار#ليب23#LEAP23
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 6, 2023
وفق “أخبار 24”.