معانقة المجد أم اللحاق بجارديم؟.. مصير رامون دياز مع الهلال

“لو تحدث الظروف التي نواجهها لأي نادٍ آخر سينهار ولكن نحن الهلال”.. هكذا وصف المدرب الأرجنتيني رامون دياز أحوال فريقه قبل مواجهة فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية لكن هل تشفع له تلك الظروف حال تعرضه لأى نتيجة غير مرضية في المحفل العالمي؟
ومنذ بداية الموسم تعرض الهلال بقيادة رامون دياز للعديد من التعثرات في البطولات المحلية المختلفة سواء دوري روشن أو كأس السوبر السعودي مؤخرًا بعد الهزيمة في نصف النهائي أمام الفيحاء.
ظروف صعبة
ودائمًا ما يتحدث البعض مؤخرًا أن الهلال يعاني العديد من الغيابات المؤثرة مثل القائد سلمان الفرج منذ كأس العالم في قطر 2022، وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي، اللذين انتهى موسهما تقريبًا، كما يغيب عنه في كأس العالم كل من محمد البريك وحمد اليامي.
ولم تتوقف الأزمات الفنية لدي دياز على الغيابات المؤثرة قبل انطلاق البطولة لكن أضيف إليه عنصران آخران هما محمد كنو بعدما تعرض للإيقاف لمباراة جراء طرده في مواجهة الوداد المغربي في الدور ربع النهائي، إضافة إلى ذلك تعرض المحترف البيروفي أندري كاريلو إلى إصابة عضلية في المباراة.
السؤال هل يتمكن رامون دياز من التغلب على كل هذه الصعاب وتحقيق ما تحلم به جماهير الهلال بتحقيق مركز أفضل من الرابع خلال المشاركات السابقة في كأس العالم للأندية أم أن مصيره ربما لن يختلف كثيرًا عن من سبقوه من المدربين ممن قادوا الهلال في مونديال الأندية؟
مصير جارديم
ولن نذهب بعيدًا في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، شارك الهلال في ظل وجود توقعات عالية بتحقيق نتائج كبيرة وبالفعل استهل مشواره بالفوز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1، ثم واجه تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي لكنه خسر بهدف نظيف إلا أنه قدم أداءً جيدًا لكن في مباراة تحديد المركز الثالث برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري، ليحصد المركز الرابع.
نتائج الهلال في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، كانت سببًا كبيرًا لدفع إدارة النادي في إعلان إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد نهاية مشاركة الفريق الأول في البطولة، وبعد ذلك تم التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز ليستكمل المسيرة.
معانقة المجد
والآن، يجب على رامون دياز أنها خلال المباراتين المقبلتين في كأس العالم للأندية قد يتحدد مصيره مع الهلال خلال الفترة المقبلة أما أن يعانق المجد ويحقق إنجاز جديد أم يكون رحيله وشيكًا سواء بعد البطولة أو عقب أى تعثر آخر في المستقبل.
بالنسبة لرامون دياز فقد قال قبل مواجهة الغد أمام فلامينغو: “طموحنا عال للفوز غداً، فلامينغو فريق كبير، لكن أمامنا فرصة للمضي قدماً يجب أن ننتهزها”.
وأضاف: “هذا هو الظهور الثالث للهلال في كأس العالم، ولم يسبق للنادي الوصول للمباراة النهائية، هذا أكبر حافز بالنسبة لنا”.
وتابع: “انتصرنا باستحقاق وجدارة أمام الوداد، وأمام فلامينغو لدينا كامل الإمكانات لقلب الموازين”.
وفق “أخبار 24”.