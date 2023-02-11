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جديد المحليات > لرصد 4 مخالفات.. “الصحة” تطلق حملة رقابية على عيادات طب العيون
11/02/2023   4:11 م

لرصد 4 مخالفات.. “الصحة” تطلق حملة رقابية على عيادات طب العيون

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، إطلاقها حملة رقابية على عيادات طب العيون في جميع مناطق المملكة، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى.

وقالت الوزارة إن الحملة ستعمل على رصد مخالفات ممارسة مهنة طب العيون دون ترخيص مهني، والقصور في مكافحة العدوى، واستخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومخالفة عمل الكوادر دون ترخيص مزاولة المهن.

وأبانت أن الحملة ستشمل المستشفيات، والمجمعات الطبية، والعيادات المستقلة، داعية الجميع للتعاون مع الحملة بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة تتم ملاحظتها.

وزارة الصحة

وفق “أخبار 24”.

لرصد 4 مخالفات.. “الصحة” تطلق حملة رقابية على عيادات طب العيون

جديد المحليات
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