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جديد المحليات > “أمانة جدة” تدعو إلى سرعة تسوير الأراضي الفضاء قبل الأول من مارس
15/02/2023   8:06 م

“أمانة جدة” تدعو إلى سرعة تسوير الأراضي الفضاء قبل الأول من مارس

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دعت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأربعاء)، ملاك الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية “المستهدفة” ضمن المرحلة الثانية، إلى سرعة تسوير أراضيهم، تجنبًا لتعرضهم للعقوبات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، والتي من المقرر بَدْء سريانها من مارس المقبل.

وأوضحت أن المحاور والطرق المستهدفة بالقرار، تشمل طريق المكرونة، طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، طريق الكورنيش، شارع عبدالله السليمان، شارع البترجي، شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، شارع الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير نايف، شارع الأمير مشعل بن ماجد، وشارع قريش. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، بما في ذلك الأراضي الفضاء التجارية الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية.

“أمانة جدة” تدعو إلى سرعة تسوير الأراضي الفضاء قبل الأول من مارس

جديد المحليات
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