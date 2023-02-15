أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، ضرورة الالتزام بتوثيق عقود العاملين إلكترونيًا عبر منصة “قوى”.
وأشارت إلى نسبة الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023، والتي تتمثل في 20% بالربع الأول، و50% للثاني، و80% في الثالث.
وتتيح الخدمة توثيق العقود إلكترونيًا لأصحاب العمل، ورفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص، فضلًا عن خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.
وذكرت الوزارة أنه يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في “قوى”، وذلك بعد إنشاء العقد الوظيفي من قِبل المنشأة، مؤكدة أنه في حال موافقة الطرفين يُعتبر العقد موثقًا من قِبل الوزارة.
وفق “أخبار 24”.